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В Броварах Киевской области перед зданием городской администрацией ко Дню Независимости установили сцену, на задней стенке которой изображена карта Украины без Крыма и Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Броварсокого горсовета Олег Берестовой.

«Бровары, где глава города Игорь Сапожко, экс-регионал, который еще призвал Януковича навести порядок на Майдане зимой 2014 года. Перед городской администрацией установили сцену ко Дню Независимости без Крыма и Донбасса! Неприкрытый сепаратизм при содействии городских властей», – написал он.

Позже он депутат сообщил, что позвонил секретарю совета Петру Бабичу с требованием снять эту карту. «Говорит, что снимут, а ответственная – Савченко Инна Викторовна начальник управления культуры, из партии «УКРОП». Говорят, что недосмотрела», – подчеркну Берестовой.
ForUm

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