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Украина заняла 49 место среди 74 развивающихся стран согласно индексу инклюзивности экономического развития, который оценивает степень распространенности позитивных эффектов экономического роста на все слои населения.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования индекса The Inclusive Development Index (IDI) 2018 опубликованные на сайте Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщает «Новое время».

Согласно исследованию, инклюзивность экономического развития в Украине за последние 5 лет снизилась на 6,8%.

В ТОП-5 развивающихся стран по критерию инклюзивности экономического роста вошли Литва, Венгрия, Азербайджан, Латвия и Польша. Россия оказалась на 19 месте.

А среди развитых стран по уровню инклюзивности экономического роста в ТОП-5 вошли Норвегия, Исландия, Люксембург, Швейцария и Дания.

Индекс инклюзивного развития (IDI) - ежегодная оценка экономической эффективности 103 стран, которая определяет, как страны выполняют одиннадцать измерений экономического прогресса в дополнение к ВВП. IDI является проектом Всемирного экономического форума.

Напомним, Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.
ForUm

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