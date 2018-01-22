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В воскресенье, 21 января, на территории Одесского морского торгового порта пограничники и представители охраны порта задержали четырех вооруженных юношей. Они незаконно попали на территорию пункта пропуска, сообщает Госпогранслужба.

По словам последних, они якобы увлеклись игрой и случайно попали в международный пункт пропуска. Однако их игра закончилась задержанием.

Во время выяснения обстоятельств пограничники обнаружили у них макеты АКМ, АКС, два магазина под патроны 7.62 мм, учебную гранату Ф-1, 4 ножа, стартовый пистолет Glok, наручники, саперную лопатку, радиостанцию ​​NKT-R3 и два фонаря.

В настоящее время правонарушителей передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

 
ForUm

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