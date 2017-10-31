Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.

Об этом говорится в сообщении представительства Всемирного банка в Украине, передает Экономическая правда.

Согласно отчету, Украина занимает 76 место, между Бутаном и Киргизстаном, среди 190 стран мира по рейтингу Ведение бизнеса-18, это на три позиции выше по сравнению с рейтингом Ведение бизнеса-17.

Наибольший рост Украина показала в рейтинге получения «разрешений на строительство», где получила +105 пунктов.

«Ключевую роль здесь сыграл факт уменьшения Киевским городским советом размера паевого участия в развитии инфраструктуры с 10 до 2% и снижение стоимости услуг по технадзору в строительстве», - прокомментировал председатель BRDO Алексей Гончарук.

Хороший результат Украина продемонстрировала в рейтинге «уплаты налогов», где у нас +41 пункт.

Один из лучших результатов Украина показала в рейтинге «защита миноритарных инвесторов».

Наиболее провальным стал рейтинг «открытия бизнеса», где Украина упала на 32 пункта.

Новый отчет показывает, что необходимо более решительно внедрять реформы по дерегуляции, поскольку Украина значительно уступает соседним странам: Беларусь находится на 38, Молдова на 44, Казахстан на 36, а Россия заняла 35 место, поднявшись на 5 ступеней.

Латвия заняла 19 место, Литва – 16, Эстония – 12, а Грузия – 9. Первое место у Новой Зеландии.

Отметим, что за 2014-2017 годы Украина поднялась в рейтинге на 20 позиций.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина может войти в ТОП-40 рейтинга Doing Business.

Минэкономразвития прогнозировало, что в случае принятия законопроекта №6540, касающегося легкости ведения бизнеса, Украина может подняться в рейтинге Doing Business на 30-35 позиций.

Ранее о том, что Украина поднялась в рейтинге Doing Business, сообщил президент Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, в прошлом году Украина поднялась в рейтинге на три пункта.