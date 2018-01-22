также в разделеОбщество
Украинский ученый пытался вывезти в Иран секретную военную информацию 14
В российских тюрьмах находятся 22 украинских политзаключенных 17
ГПСУ: Во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно 26
В Украину идут морозы 35
СБУ задержала вербовщика экстремистов 17
В РФ заявили об осуждении 10 украинцев-наркоторговцев 23
Об обмене Козловой на Савкова 10 января в Москве договорился Медведчук 71
Немецкая компания отрицает нарушение санкционного режима в Крыму 29
Суд обязал органы Нацполиции расследовать факт давления на правоохранителей руководством комитета ВР по свободе слова 67
УГО засекретило информацию по охране Порошенко на Мальдивах 95
Суд отпустил под залог скандального Суса 24
Украинские врачи 7 часов оперировали российского диверсанта, его состояние – тяжелое 63
Москаль винит Минздрав во лжи: На Закарпатье нет вакцин 89
Суды вынесли приговор трем боевикам, двум диверсантам и шпиону «ЛНР» 41
Порошенко почтил память первых погибших участников Революции Достоинства 28
В соцсетях опубликовали фото погибших в Кабуле стюардесс 219
Гайдук: Возврат военной техники из Крыма может стоить Украине миллиарды 83
СМИ: Помилованная Порошенко женщина подорвала гранату в авто с военными 436

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение по усилению охраны границ страны в 2018 году, в том числе и на украинском направлении.

Как сообщает БЕЛТА, решение на охрану госграницы принято с учетом новых элементов обстановки. В их числе усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы; сохранение высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств террора.

Приоритетными задачами органов пограничной службы страны определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.

Для решения названных задач предусматривается совершенствование совместно с таможенными органами порядка пропуска через границу физических лиц и транспортных средств, совершенствование системы мониторинга обстановки, внедрение в деятельность органов пограничной службы новых технологий.

Отмечается, что в решении также учтены изменения в структуре территориальных органов пограничной службы, связанные с выставлением новых подразделений на украинском и прибалтийском направлениях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги