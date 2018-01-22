Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение по усилению охраны границ страны в 2018 году, в том числе и на украинском направлении.

Как сообщает БЕЛТА, решение на охрану госграницы принято с учетом новых элементов обстановки. В их числе усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы; сохранение высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств террора.

Приоритетными задачами органов пограничной службы страны определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.

Для решения названных задач предусматривается совершенствование совместно с таможенными органами порядка пропуска через границу физических лиц и транспортных средств, совершенствование системы мониторинга обстановки, внедрение в деятельность органов пограничной службы новых технологий.

Отмечается, что в решении также учтены изменения в структуре территориальных органов пограничной службы, связанные с выставлением новых подразделений на украинском и прибалтийском направлениях.