Предложение российского президента Владимира Путина о возвращении военной техники из аннексированного Крыма может стоить Украине миллиарды гривен, речь идет о расходах на модернизацию техники или ее утилизацию. Такое мнение командующий Военно-морскими силами Украины 2014-2016 годов Сергей Гайдук высказал в эфире телепроекта Крым.Реалии.

«Восстановление, модернизация утилизация – она ​​будет исчисляться в десятки миллиардов... Семьдесят-восемьдесят процентов вооружения и техники, которые находятся на кораблях, или российского, или иностранного производства. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы к импортозамещению?» - заявил Гайдук.

Ранее он отметил, что Киеву следует провести финансово-экономическую оценку украинской военной техники перед ее возвращением из аннексированного Крыма.

Как сообщал ForUm, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, но она «в плачевном состоянии». По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся украинская военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. По его словам, в Крыму осталась береговая техника – два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что прорабатывает вопрос возможного возвращения Украине военной техники, которая осталась в оккупированном Крыму.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о намерении вернуть украинскую военную технику из Крыма «унизительной подачкой».

В 2014 году РФ сообщала, что передаст Украине около 350 единиц вооружения и военной техники в результате инвентаризации имущества Крыма. Отмечалось, что в основном это советская техника 70-х годов выпуска. В минобороны РФ заявили, что техника не имеет перспектив применения в вооруженных силах РФ.

Позже РФ заявила, что процесс передачи техники тормозит Украина, потому что срывает сроки предоставления подвижного состава.

Президент Украины Петр Порошенко публично не комментировал предложение Путина.