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Падение курса гривни вызвано снижением объемов экспорта в январе текущего года и продолжением выплат за границу.

Такое мнение в интервью телеканалу ICTV, которое вышло в эфир вечером 21 января, высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Украинская правда. 

«Если идет снижение экспорта, то меньше валюты приходит в Украину. Есть внешние выплаты, которые осуществляет Украина... Тут есть определенный дисбаланс и потому возникают определенные колебания курса, который достаточно гибок», - отметил глава правительства.

Гройсман добавил, что когда все «начинает работать нормально, когда мы начинаем экспортировать, сохранять баланс – ситуация, (курс, - ред.) снижается, и становится в прогнозируемых рамках». 

Он добавил, что в прошлом году «было то же самое». 

«Конец 2016-го и начало 2017-го – тоже говорили, что будут колебания и прочее», - отметил Гройсман.

На уточняющий вопрос, настроен ли он оптимистично в этом вопросе, отметил: «Абсолютно». 

Как известно, НБУ снизил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,84 грн.

 
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