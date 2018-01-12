Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос касательно заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники, которая осталась в оккупированном Крыму. Об этом телеканалу 112 Украина сказала спикер МИД Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что «вопрос имеет много аспектов».

Как сообщал ForUm, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, но она «в плачевном состоянии». По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся украинская военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. По его словам, в Крыму осталась береговая техника – два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о намерении вернуть украинскую военную технику из Крыма «унизительной подачкой».

В 2014 году РФ сообщала, что передаст Украине около 350 единиц вооружения и военной техники в результате инвентаризации имущества Крыма. Отмечалось, что в основном это советская техника 70-х годов выпуска. В минобороны РФ заявили, что техника не имеет перспектив применения в вооруженных силах РФ.

Позже РФ заявила, что процесс передачи техники тормозит Украина, потому что срывает сроки предоставления подвижного состава.