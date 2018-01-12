Практически вся украинская военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. Об этом сказал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире 112 Украина.

«На период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей не на ходу был только один БДК «Ольшанский». Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был «хлам», - это не соответствует действительности», - сказал он.

Воронченко рассказал, что в Крыму осталась береговая техника – два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Командующий подчеркнул, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре». Также он добавил, что крейсер «Украина», если будет доведен до боеготовности, перейдет к ВМС. Но в руках РФ остались все комплектующие, а «его переоборудование - это уже устаревший проект».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, но она «в плачевном состоянии». По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.