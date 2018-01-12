Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о намерении вернуть украинскую военную технику из Крыма «унизительной подачкой».

«Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выставляйте себя на вселенский позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. И просто не позорить Украину!» - написал он в Facebook.

«Просто знайте, выстоим и вернем все - Крым, Донбасс, освободим сограждан!» - резюмировал он.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, но она «в плачевном состоянии». По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся украинская военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.