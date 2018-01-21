Украина усилит охрану своих дипломатических учреждений за рубежом.

Об этом после попытки нападения на украинское посольство в Афинах сообщила Громадському пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Мы понимаем, что за 4 года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств», - отметила пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах.