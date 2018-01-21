Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции не имело оснований вызывать его для дачи показаний, и обжалует эти действия в суде.

Об этом он написал в Facebook.

«Мария Ильенко работает в этом отделе с 1996 года (я в то время еще учился на втором курсе университета). Руководителем этого отдела она была назначена в начале 2011 года тогдашней главой Госкино Екатериной Копыловой. За все время работы на государственной службе, а это 22 года, ни у одного руководителя замечаний к работе Марии Ильенко не было», - отметил он.

Ильенко напомнил, что действующее законодательство Украины относительно государственной службы и предотвращения коррупции не определяет двоюродных братьев и сестер близкими лицами и не содержит запретов относительно их работы в подчинении друг другу. Более того, ни один закон даже не содержит определения такой степени семейной связи как двоюродный брат или сестра, или кузен или кузина. Законом также не определено, что пребывание в таком родстве может означать наличие конфликта интересов.

Более того, непосредственным руководителем начальника отдела государственного регулирования киновидеопроката является начальник управления, в который входит этот отдел, а не председатель Госкино.

«Мария Ильенко действительно получала премии, но на общих основаниях, также как и другие руководители структурных подразделений Госкино, в порядке, определенном соответствующим положением о премировании сотрудников Госкино по представлению руководителя соответствующего управления. Никаких «отдельных» премий она не получала», - заверил он.

Глава Госкино отметил, что соответствующий запрос НАПК прислало еще в начале сентября, очевидно реагируя на информацию, приведенную в запросе нардепа Парасюка, который фигурировал в так называемых «расследованиях» телеканала 1+1. «Тогда же мы направили все необходимые письменные объяснения и аргументации правовой позиции Госкино, которые очевидно были не учтены НАПК», - указал Ильенко.

«Не прошло и полгода, как проверка была наконец завершена, и соответствующая информация запущена в СМИ. Конечно, во второй половине дня в пятницу, и по странному стечению обстоятельств именно тогда, когда я нахожусь в заграничной командировке и лишен возможности дать оперативный и обстоятельный ответ», - написал глава Госкино.

«За почти 10 месяцев грязной компании, которую ведет против Госкино и его лично телеканал «1 +1», и в предыдущие периоды, кто только не проверял нашу деятельность. Вот, например, Счетная Палата Украины не обнаружила никаких нарушений в выплате зарплат и премий в Госкино. Как не обнаружила там и коррупции, также как и НАБУ.

За эти 10 месяцев никто не смог привести ни одного доказательства каких-либо коррупционных действий руководства Госкино. Но никто не извинился за клевету», - добавил Ильенко.

По его словам, очевидно, что действия НАПК будут обжалованы в судебном порядке.

Напомним, в пятницу, 19 января, НАПК пригласило главу Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко для дачи объяснений по применению поощрительных выплат в отношении сотрудников Госкино.