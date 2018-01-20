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В ночь на субботу, 20 января, в греческих Афинах неизвестные напали на украинское посольство. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России», - написал он в Twitter .

 


 

 

По словам Климкина, никто не пострадал.

«С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам», - добавил министр.
ForUm

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