В ночь на субботу, 20 января, в греческих Афинах неизвестные напали на украинское посольство. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России», - написал он в Twitter .

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018 г.





По словам Климкина, никто не пострадал.

«С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам», - добавил министр.