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На днях Президент Петр Порошенко помиловал одну женщину, что должно способствовать обмену пленными с ОРДЛО. Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в ТГК, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

«Она в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя также ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках. Она написала письмо Президенту, где покаялся в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка», - написал Геращенко в Facebook.

Она надеется, что «этот жест гуманизма и доброй воли будет способствовать продолжению освобождения наших заложников с ОРДЛО» и мы рассчитываем на освобождение украинских военных.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

После этого Президент распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников из РФ и ОРДЛО. Ранее анонсировалось, что новый обмен может пройти по формуле «74 на 29».
ForUm

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