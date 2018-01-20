Реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Кабмина.

Чиновник подтвердил, что перерасчет пенсий произойдет с 1 января 2018 года, сразу после принятия соответствующего закона.

«После начала пенсионной реформы в 2017 году, средняя пенсия по стране выросла до 2448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2600 гривен, то есть они практически сравнялись. Это негативная и неправильная ситуация, ведь военные должны иметь большую пенсию. Поэтому после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по нашим расчетам, пенсии военных должны вырасти не менее чем на 77%», - заявил Рева.

Министр также акцентировал внимание на поручении премьер-министра Владимира Гройсмана по первоочередной поддержке пенсионной реформой военнослужащих именно тех военных, которые участвовали в боевых действиях, защищая Украину. Таким образом, механизмы, вводит реформа, позволят дифференцировать в большую сторону размер пенсий этих военных, по сравнению с военнослужащими, которые находились в тылу.

Напомним, 3 октября 2017 Верховная Рада приняла пенсионную реформу, а 11 октября данный закон вступил в силу.

В декабре Кабмин разработал проект закона о повышении пенсий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и направил документ в Совет национальной безопасности и обороны для дальнейшего обсуждения.