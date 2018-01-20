В Турции в автокатастрофу попал туристический автобус, в результате чего на месте происшествия погибли 11 человек, по меньшей мере 44 человека получили травмы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на агентство haberler.com.



Трагедия произошла сегодня утром в провинции Ексишехир, когда туристический автобус наехал на деревья, лежавшие на обочине шоссе. Автобус следовал из Анкары в Бурсу.



Ранее появлялась информация о 13 погибших, однако губернатор Оздемир Чакаджак, который прибыл на место происшествия, подтвердил 11 смертей. По его словам, раненные пассажиры доставлены в три городские больницы Эскишехира.

Чакаджак уточнил, что состояние пострадавших нетяжелое, им продолжают оказывать помощь. Продолжается следствие, полицейские устанавливают причину произошедшего. Водитель и его помощник уже арестованы и находятся под присмотром.



