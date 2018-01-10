Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

Как сообщает «Новое Время», об этом свидетельствует судебное решение Краматорского районного суда, которое опубликовало арабское издание Al Jazeera.

В данном решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.

Позднее данные компании были прослежены до Януковича.

Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были «трубопроводом для выкачки денег из страны», отмечает Al Jazeera.

Вся финансовая сеть была описана как «преступное предприятие», возглавляемое Януковичем.

При этом в ICU сообщили Al Jazeera, что тщательно соблюдают все законодательные и нормативные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.

В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка «глубоко заглядывают» в сделки с облигациями, в которых она участвовала.

Сама же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU «не видели ничего подозрительного».

Национальный банк, по ее словам, «подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства».

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк Авангард и КУА-АПФ Тройка Диалог Украина.

В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю группе.

После продажи Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит 6,5% и 9,9% соответственно.

В апреле 2017 года Гонтарева сообщила об уходе в отставку с поста главы НБУ.

ICU, как и сама Гонтарева, имеют тесные связи с правительством Украины. Так, после вступления в должность президент Украины Петр Порошенко нанял ICU для продажи своих активов. В апреле 2016 года ICU заявила о завершении передачи в «слепой» траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen.