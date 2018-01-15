Руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк предполагает, что офшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом он заявил в эфире программы «Завтра», передает Радио Свобода.

«Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом и которые могут быть добросовестными так называемыми приобретателями, - действительно, они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться», - сказал прокурор.

В то же время, как отметил Горбатюк, об открытии каких-либо производств относительно обнародования медиакомпанией «Аль-Джазира» якобы текста засекреченного приговора Краматорского суда о спецконфискации средств экс-президента ему ничего не известно. Как пояснил руководитель департамента спецрасследований ГПУ, прокуратура потеряла возможность начинать производство с созданием Государственного бюро расследований, поэтому этим делом может заниматься Нацполиция или Служба безопасности Украины.

Более того, отметил Горбатюк, официального подтверждения того, что обнародованный документ действительно является приговором Краматорского суда, пока нет.

Напомним, арабское издание Al Jazeera в рамках расследование обнародовало решение Краматарского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания содействовала выводу из Украины денег «семьи Януковича».

В то же время антикоррупционная организация Transparency International Украина призывает в законном порядке опубликовать этот приговор, поскольку подлинность опубликованного текста пока точно не подтверждена.

В апреле 2017 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что суд в Краматорске Донецкой области принял решение о конфискации средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Это решение до сих пор официально не обнародовали.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы», которое обязано обнародовать судебное решение в реестре, ссылается на запрет органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что признала это решение государственной тайной и не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность опубликованных журналистами документов.