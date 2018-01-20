Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверена, что проблем с количеством голосов народных депутатов за ее увольнение с должности не возникнет.

Об этом она заявила в интервью Українським новинам.

«После подачи представления Президента на мое увольнение я готовилась сегодня (19 января, - ред.) докладывать в Верховной Раде, ждала, когда меня вызовут. Надеялась, что наконец меня уволят, но не тут было. Мне же на выступление надо 10 минут всего», - сказала она.

По словам Гонтаревой, затягивание с ее отставкой произошло по вине парламента.

«Вы же понимаете, проблема не в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда, собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть. Я очень надеялась, что это произойдет сегодня, сидела, ждала со своим докладом о проделанной работе», - заявила глава НБУ.

При этом Гонтарева отметила, что подвела итоги своей работы на должности еще в апреле прошлого года.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на эту должность и.о. главы Нацбанка Якова Смолия.

10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая. До сих пор она находится в отпуске.

Согласно Конституции главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.