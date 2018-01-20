Пророссийская партия «Сербская лига» призывает власти страны обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Косово.

Об этом говорится в обращении председателя партии Александра Джурджева, опубликованном на сайте партии 19 января, передает Европейская правда.

«Сербская лига» предостерегает, что временная Миссия ООН и EULEX в Косово не в состоянии защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная задача заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения», - заявил он.

В связи с этим Джурджев призвал сербские власти срочно воспользоваться правом, предоставленным резолюцией #1244 СБ ООН и разместить 999 сербских солдат на территории Косово и Метохии.

Кроме того, он просит немедленно инициировать переговоры с Россией относительно участия российских миротворцев в Косово и Метохии, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества».

«Сербская лига» призывает исполнительную и законодательную власть страны, правительство и парламент, обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации, и, по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии, подписать соглашение между Сербией и Россией», - заявил Джурджев.

Отметим, что партия выступает за тесное сотрудничество с Россией, которая, по ее мнению, является «защитницей православных народов», и против того, чтобы страна стала «колонией западных государств».

«Хотя 70% наших граждан против НАТО, все партии в парламенте выступают за сотрудничество с НАТО... Мы должны помнить, что членство в ЕС не гарантирует высокого уровня жизни, что хорошо видно на примере Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Хорватии», - говорится на сайте партии.

Напомним, 16 января в северной части города Косовска-Митровица был застрелен лидер косовских сербов Оливер Иванович. Президент Сербии Александр Вучич считает терактом убийство сербского политика.

Сербия вышла из переговоров ЕС относительно улучшения отношений с Косово после убийства сербского политика.