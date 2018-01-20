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Премьер-министр Владимир Гройсман отмечает 40-летие.

Глава правительства родился 20 января 1978 года в Виннице.

В 1999 году Гройсман окончил Винницкий институт региональной экономики и управления, в 2003 году – Межрегиональную академию управления персоналом и в 2010 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

С 1994 по 2005 годы работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

В 2002 году был избран депутатом Винницкого городского совета, в 2005 году – секретарем Винницкого горсовета и в 2006 году в возрасте 28 лет был избран мэром Винницы, став самым молодым мэром областного центра Украины, а в 2010 году был переизбран на второй срок.

В феврале 2014 года Гройсман был назначен вице-премьер-министром – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Баллотировался на парламентских выборах осенью 2014 года от партии «Блок Петра Порошенко». В списке получил 4 номер. 27 ноября был избран спикером украинского парламента. С 31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию по разработке изменений в Конституцию Украины.

14 апреля 2016 года избран премьер-министром Украины после отставки Арсения Яценюка.

Премьер-министр женат. Вместе с супругой Еленой воспитывает троих детей – дочерей Юлию и Кристину и сына Давида.

Награжден орденами «За заслуги» ІІ и ІІІ степени и Кавалерским Крестом Ордена Заслуг Республики Польша.

По материалам: 112 Украина
ForUm

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