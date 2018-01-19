также в разделеПроисшествия
Умер полицейский, раненный при стрельбе в Одессе 12
В Харькове грабитель подрезал полицейского 10
Черкассы остаются без воды, могут отключить отопление 28
Спецоперация в Одессе: Найдены катакомбы с арсеналом оружия 181
Стрельба в Одессе: Полиция заявила о двух погибших и четырех раненых 60
Черкассы остались без воды, в городе объявлена чрезвычайная ситуация 80
Непогода обесточила 737 населенных пунктов Украины 71
Сутки в зоне АТО: 2 обстрела, 1 военный травмирован 42
В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ 92
Снегопад парализовал трассу Киев-Одесса 87
Непогода обесточила Измаил 69
Непогода в Украине обесточила 63 села 49
На пожаре в Херсонской области погибли трое детей 118
Сутки в АТО: 7 обстрелов, трое военных погибли 72
За сутки в Украине в ДТП погибли 12 человек 54
Во Львове угарным газом отравились 5 детей 47
В зоне АТО в результате подрыва техники погибли 2 военных, 5 – травмированы 121
Из-за непогоды в Украине обесточены 15 населенных пунктов 44

В Одессе во время задержания злоумышленника произошла перестрелка, в ходе которой трое полицейских получили ранения, а нападавший был ликвидирован. Об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк.

«Преступник застрелен на месте, трое полицейских ранены, один тяжелый, находятся в медицинском учреждении», - написал он в Facebook.

По адресу работали участковый и оперативник Приморского отдела полиции, где по предварительным данным скрывалось лицо, которое разыскивалось за правонарушения предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия).

По словам Форостяка, правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу. 

Фото: Думская
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

80
Теги