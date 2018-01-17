Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития выступают за привлечение к ответственности бывших собственников обанкротившихся банков за нанесенные ими убытки. Об этом говорится в их совместном обращении, текстом которого располагаю Українські Новини.

Письмо направлено министру финансов Александру Данилюку и и.о. главы НБУ Якову Смолию.

Его подписали глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Они призывают Центральный банк и Министерство финансов продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских налогоплательщиков.

«Для плательщиков налогов стоимость банкротств банков с 2014 года составила свыше 215 млрд гривен, из которых 155 млрд гривен потрачено на национализацию «Приватбанка» (или около 7,5% от ВВП 2017 года). Это столько же, сколько правительство потратило на образование и медицину в прошлом году», - сказано в письме.

Международные партнеры Украины поддерживают усилия властей, направленные на минимизацию расходов для плательщиков налогов в связи с банкротствами банков.

Они рекомендуют Минфину и НБУ признать следующие принципы: преобразование обязательств связанных сторон банка в его капитал (bail-in); возвращение неработающих кредитов с помощью юридической процедуры «коллекшн»; обращение взыскания на объекты обеспечения, а также привлечение к ответственности бывших собственников обанкротившихся банков за убытки.

Также МВФ, Всемирный банк и ЕБРР призвали все ветви исполнительной власти и правоохранительные органы тщательно координировать свои усилия по максимально возможному снижению стоимости банкротства банков.

Напомним, независимая компания Kroll провела расследование и подтвердила, что ПАО «ПриватБанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий своего руководства, что привело к нанесению ущерба в размере более 5,5 миллиарда долларов.

Бывший совладелец «Приватбанка» Игорь Коломойский назвал информацию бредом.