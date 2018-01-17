также в разделеОбщество
Украина увеличила бюджет оборонного заказа на 37% 6
Подозреваемый в покушении на Осмаева и Окуеву рассчитывает на обмен 8
Суд оштрафовал Сытника по иску НАПК 14
Луценко объяснил, почему засекретил решение Краматорского суда 18
В Украине бушует циклон: погода будет ухудшаться 59
Гройсман просит антикоррупционеров помочь с кандидатурой главы Госгеокадастра 13
На Львовщине предприниматели украли газа на 1,4 миллиарда 42
ГПУ: Компания ICU не причастна к выведению «денег» Януковича 35
Гройсман пригрозил чиновникам увольнением за неубранный снег 18
Аваков категорически против Манько на должности главы Госслужбы ветеранов 43
Дещица: Ввести войска в Украину Путина просил не только Янукович 1003
Из-за непогоды спасатели перешли на усиленный режим службы 17
В Украине от кори умер еще один человек 40
Javelin могут поступить в ВСУ в течение полугода 53
В трех областях ограничено движение грузовиков 43
Медведчук об освобожденных из плена: Этим людям нужна поддержка 27
Штаб: В ОРДЛО задерживают вернувшихся после обмена 60
В Одессе задержали пьяных медиков, которые не оказали помощь мужчине 49

Более одного миллиона украинцев эмигрировали в Польшу. Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил журналистам в кулуарах Оболонского суда, где его допросили как свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

«Имеем еще достаточно новую тему на повестке дня украинско-польских отношений – это большое количество украинцев в Польше. Это уже более миллиона украинских эмигрантов, которые работают в Польше», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По мнению Дещицы, это является положительным фактором для польской экономики.

«Думаю, и Польша и Украина заинтересованы, чтобы продолжать этот уровень сотрудничества», – считает посол.

Он также сообщил, что в течение месяца планируется визит в Польшу вице-премьер-министра Павла Розенко для обсуждения исторических вопросов.

Напомним, ряд стран Восточной Европы заявили о нежелании 

Напомним, ранее новый польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев», помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши. 

По данным Климкина, в Польше за последние два года статус беженцев получили 88 украинцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги