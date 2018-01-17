Более одного миллиона украинцев эмигрировали в Польшу. Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил журналистам в кулуарах Оболонского суда, где его допросили как свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

«Имеем еще достаточно новую тему на повестке дня украинско-польских отношений – это большое количество украинцев в Польше. Это уже более миллиона украинских эмигрантов, которые работают в Польше», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По мнению Дещицы, это является положительным фактором для польской экономики.

«Думаю, и Польша и Украина заинтересованы, чтобы продолжать этот уровень сотрудничества», – считает посол.

Он также сообщил, что в течение месяца планируется визит в Польшу вице-премьер-министра Павла Розенко для обсуждения исторических вопросов.

Напомним, ряд стран Восточной Европы заявили о нежелании

Напомним, ранее новый польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев», помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши.

По данным Климкина, в Польше за последние два года статус беженцев получили 88 украинцев.