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Генеральная прокуратура не установила причастности инвестиционной группы ICU к выведению 1,5 млрд долларов окружением бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, передают Українські Новини.

По его словам, следствие провело проверку и допросило сотрудников инвесткомпании.

«В действиях брокера (ICU) нет нарушения действующего законодательства», - заявил Луценко.

По его словам, инвесткомпания не помогала окружению Януковича выводить средства за границу.

Генпрокурор сообщил, что первоначально следствие хотело провести спецконфискацию средств в рамках приговора экс-и.о. премьер-министра Сергея Арбузова, но затем отказались от этой идеи.

В итоге на данный момент вынесено около 30 приговоров гражданам, причастным к выведению 1,5 млрд долларов окружения экс-президента.

При этом Луценко подчеркнул, что сейчас начата еще 1 экспертиза действий ICU в данной ситуации.

Напомним, руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк предполагает, что офшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича. 

Ранее арабское издание Al Jazeera в рамках расследование обнародовало решение Краматарского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания содействовала выводу из Украины денег «семьи Януковича».

В то же время антикоррупционная организация Transparency International Украина призывает в законном порядке опубликовать этот приговор, поскольку подлинность опубликованного текста пока точно не подтверждена.

В апреле 2017 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что суд в Краматорске Донецкой области принял решение о конфискации средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Это решение до сих пор официально не обнародовали.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы», которое обязано обнародовать судебное решение в реестре, ссылается на запрет органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что признала это решение государственной тайной и не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность опубликованных журналистами документов.
ForUm

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