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Бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка о расследовании компании Kroll об ущербе в 5,5 миллиарда долларов, якобы нанесенном «Приватбанку» экс-акционерами в результате мошеннический действий.

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

«Бред, который нет смысла комментировать», - сказал Коломойский.

«Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное – беллетристика», - добавил он.

Напомним, независимая компания Kroll провела расследование и подтвердила, что ПАО «ПриватБанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий своего руководства, что привело к нанесению ущерба в размере более 5,5 миллиарда долларов. При этом были обнаружены характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств.

В конце декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

 
ForUm

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