Соединенные Штаты Америки приветствуют усилия Национального банка по расследованию мошеннических схем в «ПриватБанке». Об этом сообщается в Twitter посольства США.

«Мы высоко ценим усилия НБУ в расследовании мошенничества в «ПриватБанке», – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что законное, успешное расследование и возвращение похищенных активов станет положительным шагом в борьбе с коррупцией в Украине.

Напомним, независимая компания Kroll провела расследование и подтвердила, что ПАО «ПриватБанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий своего руководства, что привело к нанесению ущерба в размере более 5,5 миллиарда долларов. При этом были обнаружены характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств.

В свою очередь бизнесмен Игорь Коломойский назвал бредом заявление Нацбанка о расследовании компании Kroll.

В конце декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат на сумму более 2,5 миллиарда долларов.