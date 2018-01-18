В этом году коммунальное предприятие «Плесо» обустроило в пределах Киева 10 локаций для празднования Крещения. На каждой из них с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты. Об этом сообщили в КГГА.

В частности, такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы.

Днепровский район:

пляж «Детский» (возле часовни в Гидропарке);

пляж «Венеция» (остров Долобецкий, рядом с «Городом спорта»);

пляж «Предместная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

пляж «Центральный» (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом);

пляж «Тельбин» (проспект Павла Тычины);

пляж «Радужный» (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины).

Оболонский район:

пляж «Вербный» (озеро Вербное, ул. Приозерная)

место массового отдыха «Наталка» (залив Оболонь, ул. Приречная);

пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7 линия).

Деснянский район:

зона отдыха «Троещина» (ул. Оноре де Бальзака).

Чтобы купание было безопасным и не навредило здоровью, в коммунальном предприятии советуют придерживаться простых правил.

Так, готовиться к купанию нужно заранее. Ни в коем случае не заходите в ледяную воду без предварительного длительного процесса закалки организма. Купаться можно только с разрешения высококвалифицированного врача, который видит допустимым «экстремальное купание» и убежден, что риск внезапного проявления или обострения болезней для вас отсутствует.

Локация для купания должна быть специально оборудована – там вы будете оставаться под наблюдением специалистов спасательной службы и дежурных медиков. Погружаться в воду можно только находясь в поле зрения других людей, чтобы в случае необходимости была возможность предоставить вам медицинскую помощь.

Не рекомендуется употреблять алкоголь ни до погружения, ни после. Алкоголь только создает обманчивый эффект согревания, а на самом деле – ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Заходить в воду нужно медленно, постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Сломя голову забегать в воду нельзя – это создает риск травмирования и стресса для организма.

Зайдя по пояс в воду, необходимо развернуться лицом к берегу и несколько раз погрузиться в нее.

Холодная вода влияет на организм таким образом, что появляется мощная эйфория, поэтому есть риск осуществления самоуверенных поступков. Например, люди начинают плавать (не рекомендуется), хвастаться перед другими людьми длительным пребыванием в воде, делать резкие движения и тому подобное. Не теряйте контроль над своим эмоциональным состоянием.

Во время пребывания в воде внимательно следите за возможными замечаниями дежурных спасателей, немедленно и безусловно выполняйте их указания.

Выходить на берег нужно осторожно, без спешки. Чаще всего во время праздничных обрядов 19 января люди травмируются, поскользнувшись на льду возле воды.

После омовения специалисты рекомендуют одеться в теплую свободную одежду и предостерегают: тесная одежда ускоряет охлаждение.

Согревайтесь теплыми безалкогольными напитками, а при необходимости идите в теплое помещение.