В ночь с 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 15 населенных пунктов в 3 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Донецкой области обесточены 9 населенных пунктов, в Запорожской - 3, Одесской - 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.