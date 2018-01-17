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Вчера, 16 января, в Харькове на улице Салтовское Шоссе неизвестный на автомобиле Toyota Camry на пешеходном переходе насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко. 

«В 15:20 в моем родном Харькове на улице Салтовское Шоссе, напротив 8-го хлебозавода, произошло брутальное убийство. Какой-то негодяй, грубо нарушая правила дорожного движения, выехав на встречную, насмерть сбил пешехода на пешеходном переходе», – отметил он.

По словам Геращенко, патрульная полиция нашла автомобиль в нескольких сотнях метрах от места трагедии во дворах. «Лицо, совершившее это преступление, бросило машину и скрылось с места преступления. Прошу всех неравнодушных харьковчан, кто может знать о том, кто был за рулем Toyota Camry, госномер АХ 5050 АТ, помочь полиции и сообщить, позвонив на номер «102», все что вы знаете об этом человеке. Его нужно как можно скорее установить и заставить ответить за своё преступление», – подчеркнул он.

Геращенко также сообщил, что погибшему было всего 17 лет.

 
ForUm

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