Совместно с мощной международной проукраинской коалиции нужно заставить Россию полностью выполнить Минские соглашеня. Об этом во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Совместно с мощной международной проукраинской коалиции наконец должны заставить Россию полностью выполнить Минские договоренности», - сказал он.

Глава государства выразил благодарность партнерам Украины по «нормандской четверке» - Германии и Франции. «Свои наилучшие пожелания адресу канцлеру Меркель и верю, что новая правительственная коалиция Германии будет базироваться на постоянной поддержке Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости», - сказал Порошенко.

Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его лидерство и видение обновленной Европы, Австрию, как председательствующую в прошлом году в ОБСЕ страну, и пожелал успехов следующему итальянском председательству. «Рассчитываем на тесное сотрудничество в деле возвращения мира на украинскую землю», - отметил Президент.

Порошенко особо отметил мужественную и самоотверженную деятельность многочисленных наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе. «Даже угроза здоровью и жизни со стороны российских оккупационных войск их не останавливает от выполнения благородной миссии», - подчеркнул он.

«Нет ничего невозможного, когда мы все объединяем наши усилия и говорим единым голосом. Рождественское освобождение украинских пленных - это яркий пример нашего сотрудничества», - подчеркнул Президент.