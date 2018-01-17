также в разделеПолитика
Нардепам осталось рассмотреть 49 поправок к законопроекту о реинтеграции 31
Гуттериш: Урегулирование конфликта на Донбассе – один из приоритетов ООН 78
Порошенко: РФ делает все, чтобы уничтожить Украину 204
Нардепам осталось рассмотреть почти 200 поправок к закону о реинтеграции Донбасса 65
Песков: Киев не ответил на предложение вернуть военную технику из Крыма 61
Из украинского законодательства уберут слово «инвалид» 58
ВБ тоже раскритиковал президентский законопроект об антикоррупционном суде 83
В Раде предлагают Порошенко уволить Гонтареву 61
Марчук о Будапештском меморандуме: Лавров нагло обманывает 182
У Порошенко отреагировали на критику законопроекта об антикоррупционном суде 82
Геращенко требует от депутатов заплатить за сломанные микрофоны 67
В Венгрии заявили, что Украина готовит новые ограничения прав меньшинств 59
Черновецкий из-за «мести Луценко» покинул Грузию 150
В МВФ раскритиковали президентский законопроект об антикоррупционном суде 90
У Порошенко анонсировали представление новых членов ЦИК 63
Верховная Рада – лидер в Европе по количеству «законодательного спама» 62
Позиции очень далеки: Климкин обсудил с Лавровым освобождение заложников 85
Медведчук: БПП стоит включить мозги — для сохранения власти им надо начинать борьбу с внешним управлением США в Украине 115

Совместно с мощной международной проукраинской коалиции нужно заставить Россию полностью выполнить Минские соглашеня. Об этом во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Совместно с мощной международной проукраинской коалиции наконец должны заставить Россию полностью выполнить Минские договоренности», - сказал он.

Глава государства выразил благодарность партнерам Украины по «нормандской четверке» - Германии и Франции. «Свои наилучшие пожелания адресу канцлеру Меркель и верю, что новая правительственная коалиция Германии будет базироваться на постоянной поддержке Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости», - сказал Порошенко.

Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его лидерство и видение обновленной Европы, Австрию, как председательствующую в прошлом году в ОБСЕ страну, и пожелал успехов следующему итальянском председательству. «Рассчитываем на тесное сотрудничество в деле возвращения мира на украинскую землю», - отметил Президент.

Порошенко особо отметил мужественную и самоотверженную деятельность многочисленных наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе. «Даже угроза здоровью и жизни со стороны российских оккупационных войск их не останавливает от выполнения благородной миссии», - подчеркнул он.

«Нет ничего невозможного, когда мы все объединяем наши усилия и говорим единым голосом. Рождественское освобождение украинских пленных - это яркий пример нашего сотрудничества», - подчеркнул Президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

71
Теги