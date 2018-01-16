также в разделеОбщество
16 января. Картина дня 44
В Кабмине поднимут вопрос увольнения Насирова 33
Патрульная полиция просит завтра оставлять авто дома 39
Добро пожаловать: В ГПУ сделали встречное предложение Поклонской 97
Гендиректор «Рустави-2» угодил в базу «Миротворца» за «письмо Порошенко» 29
«Киевхлеб» проиграл Roshen дело об упаковках тортов 34
СБУ проводит обыск у артиста балета Львовской оперы 55
Поклонская просит Луценко открыть дело на Порошенко 65
Дело Штепы направили в новый суд 21
В Польше украинца обвиняют в перевозке нелегалов 29
В Украине запустили дополнительную линию для печати биометрических паспортов 36
Коломойский прокомментировал расследование о махинациях в «Приватбанке» 44
В Раде создали еще три депутатских объединения 37
ВНО будут проводить по новым правилам 40
Нардеп от «Оппоблока» проигнорировал 7 допросов по делам Майдана 46
Президент одобрил запрет на установку счетчиков газа без согласия жильцов 40
В ГПУ объяснили причину обысков в «Укргаздобыче» 40
В Украину запретили ввозить 25 книг из РФ 107

У сотрудников мясокомбината в Морлинах в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши обнаружили корь, среди больных есть украинцы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVP Info.

Пять человек с симптомами кори попали в больницу в Оструде, сообщил государственный санитарный инспектор Здзислав Соколовски.

Четырем людям подтвердили возникновение заболевания, один человек ждет окончательных результатов. Еще один человек заболел корью неделей ранее.

Соколовские подтвердил, что больные приехали из-за рубежа. По данным СМИ, речь идет об украинцах.

«У нас не было случаев кори в районе Оструды в течение многих лет, и теперь, когда до пяти человек попали в больницу с симптомами кори, мы рассматриваем это событие как экстраординарное», - добавил он.

В рамках профилактики около 700 сотрудников мясных предприятий в Морлинах, которые могли контактировать с больными, будут вакцинированы против кори.

Напомним, в Киеве по состоянию на 16 января зарегистрировано 92 больных корью, из них 68 – дети. 

 И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги