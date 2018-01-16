У сотрудников мясокомбината в Морлинах в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши обнаружили корь, среди больных есть украинцы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVP Info.

Пять человек с симптомами кори попали в больницу в Оструде, сообщил государственный санитарный инспектор Здзислав Соколовски.

Четырем людям подтвердили возникновение заболевания, один человек ждет окончательных результатов. Еще один человек заболел корью неделей ранее.

Соколовские подтвердил, что больные приехали из-за рубежа. По данным СМИ, речь идет об украинцах.

«У нас не было случаев кори в районе Оструды в течение многих лет, и теперь, когда до пяти человек попали в больницу с симптомами кори, мы рассматриваем это событие как экстраординарное», - добавил он.

В рамках профилактики около 700 сотрудников мясных предприятий в Морлинах, которые могли контактировать с больными, будут вакцинированы против кори.

Напомним, в Киеве по состоянию на 16 января зарегистрировано 92 больных корью, из них 68 – дети.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.