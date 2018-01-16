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Вспышка кори пришла в Украину из Румынии, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга, передает 112 Украина.

«Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации», - заявила она.

Супрун добавила, что в Украине в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа – дети.

По словам и.о. министра, 86% заболевших не были привиты от кори в соответствии с календарем.

«Единственным действующим средством против кори является вакцинация», - сообщила Супрун.

Она заявила, что в 2017 году в Украине 6 человек погибли от осложнений кори, из которых 4 – дети.

Напомним, по состоянию на утро 15 января в ГУ «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» с начала года поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори, среди которых 66 детей до 17 лет и 21 взрослый

Во Львове день корью заболели 74 человека, из них 49 – дети.

  
ForUm

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