В Киеве по состоянию на 16 января зарегистрировано 92 больных корью, из них 68 – дети. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на КГГА.

Таким образом, количество заболевших корью за один день увеличилось на 5 человек.

Согласно официальным данным, на стационарном лечении сейчас находятся 7 взрослых и 5 детей.

Напомним, по состоянию на утро 15 января в ГУ «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» с начала года поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори, среди которых 66 детей до 17 лет и 21 взрослый

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.