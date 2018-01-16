Министр финансов Александр Данилюк намерен в среду, 17 января, на заседании Кабинета Министров поднять вопрос увольнения отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам министра, одним из первых людей, кто публично обрадовался решению об отмене концепции реформы ГФС, был Роман Насиров.

«Вылез из-под одеяла и начал радостно комментировать», - написал он.

Данилюк считает недопустимым, что человек, «который уже стал символом коррупции и открыто нарушил закон о государственной службе, имея не только украинское гражданство, формально остается главой ГФС уже почти год с момента отстранения».

«В то же время уволить Насирова может только Кабмин. Минфин уже давно обратился в Кабмин касательно увольнения Романа Насирова, но соответствующего решения не было. Поэтому в эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства», - добавил министр.

Как сообщал ForUm, 2 марта 2017 года Насиров был задержан в клинической больнице «Феофания».

7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

7 августа суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.