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Антимонопольный комитет ведет расследование по ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев, передают Українські Новини.

«Исследуется деятельность игроков рынка относительно текущего роста цен на бензины. Открыто дело и ведется расследование по той ситуации, которая была в течение ноября-декабря 2017 года», - сказал он.

Терентьев добавил, что в рамках этого дела комитет продолжает анализировать текущее состояние на рынке в январе 2018 года.

Глава АМКУ также сообщил, что комитет практически завершил расследование дела относительно ситуации на рынке сжиженного газа в 2017 году и ожидает, что сможет опубликовать информацию о результатах в феврале.

В конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет сообщил, что изучает возможный сговор операторов автозаправочных станций ОККО, WOG и группы компаний «Надежда» на рынке сжиженного газа.

15 января дизтопливо в Украине подорожало до 30 грн, а бензин - до 32 гривен.
ForUm

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