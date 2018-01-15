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Народные депутаты, которые блокировали парламентскую трибуну и президиум во время рассмотрения закона о реинтеграции Донбасса в первом чтении, должны оплатить ремонт сломанных ими микрофонов перед вторым его чтением.

Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что очень правильно будет, если накануне этого очень важного голосования (закона о реинтеграции. - Ред.) те политики, которые срывали голосование в первом чтении - ломали микрофоны, срывали работу президиума, а речь идет о представителях фракции «Самопоміч» и внефракционных депутатах, - заплатят за сломанные микрофоны», - сказала Геращенко.

Она добавила, что народным депутатам недавно повысили зарплату, поэтому «есть с чего» погасить убытки.

«Нельзя так легко крушить микрофоны, отказываться от Донбасса и вообще вытворять все, что заблагорассудится, потому что кому-то так хочется, - надо брать ответственность за свои действия», - подчеркнула первый вице-спикер.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163»Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября 2017 года Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом. 
ForUm

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