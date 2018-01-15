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В Запорожье установили бывшего милиционера, который с сообщниками завладел раритетным оружием известного запорожского коллекционера, причинив ему убытков  более чем на 30 млн грн. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Прокуратура Запорожской области на днях сообщила о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины одному из бывших руководителей ГУ МВД Украины в Запорожской области, который в 2010 году по предварительной договоренности с неустановленными лицами завладел раритетным оружием известного коллекционера.

Напомним, указанное уголовное производство было начато по заявлению потерпевшего после освещения в эфире одного из телеканалов образа жизни и состояния бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления. Подозреваемый находится в розыске в уголовном производстве, досудебное расследование в котором проводится следователями Генеральной прокуратуры Украины.

Запорожский коллекционер Леонид Петрашин лишился значительной части уникальной коллекции старинного оружия в 2010 году, когда правоохранители незаконно изъяли несколько ценных экспонатов огнестрельного и холодного оружия. На самого коллекционера завели уголовное дело. Петрашин заявлял, что оружие осело в приспешников Виктора Януковича, который на тот момент занимал пост президента.

После победы Революции Достоинства некоторые пропавшие экспонаты находили в Межигорье и у экс-генпрокурора Пшонки.

В марте 2017 коллекционеру часть оружия вернули.

 

 
ForUm

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