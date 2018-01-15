Прокуратура Харьковской области совместно с СБУ, руководством Управления патрульной полиции и подразделением внутренней безопасности Нацполиции разоблачили преступную схему системного вымогательства и получения от водителей неправомерной выгоды.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что патрульные наладили схему по вымогательству и получению от водителей неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения. Также установлены факты служебного подлога - полицейские незаконно выдавали гражданам, которые не имели водительского удостоверения, поддельное временное разрешение на право управления транспортным средством.

В состав группы входили трое патрульных полицейских. Лейтенанты привлекли к пособничеству таксиста, который и находил водителей-«нарушителей».

Двоих патрульных разоблачили «на горячем» ночью 15 января во время передачи им более 20 тыс. грн. Кроме того, задокументирован целый ряд фактов получения денег членами группы.

Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Еще одному патрульному сообщено о подозрении.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды, служебный подлог). Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности водителя такси.

Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела.