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Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время помилует обвиненную за преступления против государства женщину, чтобы продолжить работу над обменом заложниками.

Об этом во время согласительного совета заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«Сейчас перед нами Президент ставит следующую четкую задачу, чтобы разрыв между первой и второй волной освобождения был небольшим, чтобы были ускорены и применены все методы и способы для того, чтобы достать из тюрем на оккупированных территориях всех других украинских заложников... В ближайшее время Президент примет решение о помиловании гражданки, которая совершила тяжкое преступление против государства Украина, но во время этого преступления она сама себя ранила, у нее есть маленький ребенок... Президент пойдет на такой гуманный жест - помилование этой гражданки, чтобы дальше продолжить вопрос увольнения Украинский заложников», - сообщила политик.

Она в очередной раз подчеркнула, что продолжается работа на всех уровнях с применением всех возможных методов и вариантов, для того чтобы как можно быстрее освободить всех украинских заложников.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию были переданы 233 человека.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

 
ForUm

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