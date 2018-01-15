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Народные депутаты Верховной Рады VIII являются лидерами среди европейских парламентариев по количеству зарегистрированных законопроектов.

Как сообщили ForUm’у в Комитете избирателей Украины, по состоянию на начало января в ВР зарегистрированы рекордные 10 тысяч законопроектов.

В среднем за год народные депутаты Украины регистрируют 1,8 тыс. проектов законов. Для сравнения: парламентарии Норвегии в среднем инициируют 5 законопроектов в год, Швейцарии – 6, Греции – 13, Австрии – 46, Великобритании – 66, Исландии – 71, Дании – 74, Португалии – 115, Бельгии – 227, Финляндии – 257, Франции – 337, Италии – 644.

То есть, народные депутаты Украины инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии, в 140 раз больше, чем Греции, в 39 раз больше, чем Австрии, 25 раз больше, чем Великобритании, Исландии и Дании; 15 раз больше, чем Португалии; 8 раз больше, чем Бельгии и Финляндии; 5 раз больше, чем Франции и втрое больше, чем Италии.

«Большинство представленных законопроектов – это так называемый низкокачественный законодательный спам. Каждый второй проект закона получает негативные выводы Главного научно-экспертного управления ВР, каждый третий – Министерства финансов Украины. Народные депутаты фактически действуют по олимпийскому принципу, согласно которому главное не победа, а участие. Ведь законами становятся лишь 12% поданных законопроектов», - отметил на пресс-конференции «Верховная Рада: итоги 2017 год» председатель КИУ Алексей Кошель.
ForUm

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