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Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта включительно содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании 12 января, передают Українські новини.

«Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей на 60 суток до 12 марта включительно», – сказал он.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которое рассматривал 11-12 января.

При этом защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

В свою очередь суд счел, что Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям, к трем из которых уже применены дополнительные меры безопасности.

Защита апеллировала к длительному нахождению под стражей подсудимого (более 1,5 года) и безосновательности обвинений Ефремова в нарушении территориальной целостности Украины при незавершенности процесса демаркации границы с Россией.

Суд, однако, отмел доводы защиты.

Процесс находится на стадии допроса свидетелей.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».
ForUm

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