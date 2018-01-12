Официальный курс гривни побил исторические антирекорды, упав до 34,63 гривни за евро и 5,04 за 10 российских рублей.

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках выросла до 28,70 – 28,75 грн/долл., тогда как 11 января можно было купить доллары за 28,65 грн/долл.

Заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что действие временных факторов, которые привели к удешевлению гривни в начале текущего года, может быть нивелировано в течение года благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для товаров отечественного экспорта.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в стране существуют определенные сферы, в которых ранее процветала коррупция, однако их список сокращается.

15 января 2018 начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

По состоянию на утро 12 января в Главное управление «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» поступило 74 экстренных сообщения о случаях кори, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых.

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос касательно заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники, которая осталась в оккупированном Крыму.

Практически вся украинская военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. Об этом сказал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Кабинет Министров отменил реформирование Государственной фискальной службы и таможни.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.

В Украине к концу января ожидается значительное похолодание до 20-25 градусов мороза.