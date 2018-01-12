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Полицейские Харькова задержали военнослужащего за незаконное завладение транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

За рулем угнанного автомобиля патрульные полицейские обнаружили 22-летнего харьковчанина.

Как выяснилось, парень возле одного из домов на улице Гвардейцев-железнодорожников увидел на дороге припаркованный автомобиль «ВАЗ».

«Злоумышленник открыл дверь автомобиля и попросил 31-летнего водителя отвезти его по его личным делам, на что тот отказал. Тогда человек стал угрожать водителю применением оружия и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего начал движение. Но через некоторое время был остановлен работниками патрульной полиции», - сообщили в полиции.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчине уже вручено уведомление о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.

 
ForUm

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