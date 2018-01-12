также в разделеПолитика
Песков: Медведчук неоднократно обсуждал обмен напрямую с Путиным 18
Геращенко: Крым за корабли не меняем 54
Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена 41
США: Россия продолжает запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе 44
Чубаров назвал заявление Путина «унизительной подачкой» 70
Путин сказал, какой вариант решения конфликта на Донбассе его бы устроил 140
Путин: Россия готова передать Украине военную технику из Крыма 168
В РФ намекнули на причастность Украины к атаке на базы в Сирии 83
Медведчук: Диалогу между Киевом и Москвой будут аплодировать во всем мире 186
Новый глава МИД Польши намерен уладить проблемы в отношениях с Украиной 45
Порошенко поставил представителям Украины в ТКГ новые задачи 57
ЕС требует от Украины срочно создать антикоррупционный суд 70
СБУ допросила Саакашвили 51
Дещица: Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками 55
Климкин отреагировал на смену главы МИД Польши 128
Порошенко поблагодарил полицию за расследование убийства Ноздровской 56
Скандальный Ващиковский уволен с должности главы МИД Польши 90
Украина продолжит выносить на Генассамблею ООН резолюции по Крыму 77

Кабинет Министров отменил реформирование Государственной фискальной службы и таможни.

Соответствующее решение было принято правительством 11 января, передают Українські Новини.

Также отменена реформа органов налогового и таможенного контроля.

Кабинет Министров отменил ранее принятые постановления о реформировании органов налогового и таможенного контроля и территориальных органов Государственной фискальной службы.

В частности, отменены постановления правительства от 29 марта и 19 июля 2017 года.

Этим же актом, Кабмин отменил еще ряд своих постановлений, таких как создание Совета по вопросам стратегического развития Украины и два акта правительства, касающихся изменения целевого назначения земельного участка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги