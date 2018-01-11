Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг, сообщает Укринформ.

«Парижское соглашение по климату было очень несправедливым по отношению к США. Нам было очень сложно заниматься бизнесом. Это отняло много наших самых ценных активов. Но мы, вероятно, можем вернуться, если условия будут более справедливыми по отношению к нам», - сказал американский лидер.

Как ранее сообщал ForUm, ранее президент США объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате.

Согласно официальной процедуре выхода из Парижского климатического соглашения США смогут покинуть его лишь в 2020 году.