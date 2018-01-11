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Представители самопровозглашенной «ЛНР» передали Украине часть долга за водоснабжение. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 9 января. 

«На мосту к югу от подконтрольного правительству города Счастье (20 км к северу от Луганска) наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные», – говорится в сообщении.

В СММ подчеркнули, что передача этих денежных средств осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение.
ForUm

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