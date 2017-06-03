также в разделеМир
У побережья Мексики выловили 1,2 тонны кокаина 11
Совбез ООН расширил санкции против КНДР 14
Евросоюз будет выполнять климатическое соглашение и без США 29
В Японии одобрил законопроект об отречении императора 29
СМИ: В первые недели работы Трамп пытался снять санкции с РФ 112
Мексиканский суд определил наказание печально известному россиянину 52
Нападение на отель в столице Филиппин: более 30 погибших 30
Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 128
Путин: Попытки сдерживать Россию не работают 56
США ужесточили правила выдачи виз 58
СМИ сообщают о смерти основателя информагентства ИГИЛ 68
Клинтон расшифровала загадочное слово Трампа: это послание Кремлю 88
Обама купил в Вашингтоне дом за $8 миллионов 44
Илон Маск покинет совет при Трампе, если США выйдут из соглашения по климату 42
В Минобороны РФ назвали причину крушения Ту-154 89
Политикам Черногории запретили въезд в РФ из-за НАТО 111
СМИ: Трамп решил выйти из парижского соглашения по климату 61
Российские пранкеры позвонили премьеру Черногории от имени Порошенко 122

Согласно официальной процедуре выхода из Парижского климатического соглашения США смогут покинуть его лишь в 2020 году. Об этом сообщает агентство АВС News, ссылаясь на статью 28 этого документа.

Только через три года после того, как страна заявила о своем желании выйти из Парижского климатического соглашения, она может покинуть членство. После чего нужно подождать еще год, чтобы официальное уведомление об отзыве вступило в силу, передает 112 Украина.

Поэтому США официально будут участником сделки, по крайней мере, до конца 2020 года, вскоре после следующих президентских выборов, говорится в сообщении.

Тем не менее, в этот период Белый дом может игнорировать обязательства США по сокращению выбросов парниковых газов, поскольку обязательства не являются юридически обязательными. 

Как ранее сообщал ForUm, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года