Согласно официальной процедуре выхода из Парижского климатического соглашения США смогут покинуть его лишь в 2020 году. Об этом сообщает агентство АВС News, ссылаясь на статью 28 этого документа.

Только через три года после того, как страна заявила о своем желании выйти из Парижского климатического соглашения, она может покинуть членство. После чего нужно подождать еще год, чтобы официальное уведомление об отзыве вступило в силу, передает 112 Украина.

Поэтому США официально будут участником сделки, по крайней мере, до конца 2020 года, вскоре после следующих президентских выборов, говорится в сообщении.

Тем не менее, в этот период Белый дом может игнорировать обязательства США по сокращению выбросов парниковых газов, поскольку обязательства не являются юридически обязательными.

Как ранее сообщал ForUm, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году.