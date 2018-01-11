Вчера, 10 января, украинские военные в зоне проведения антитеррористической операции сбили беспилотный летательный аппарат противника, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что около 21:23 средствами РЭБ был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа «Орлан 10». Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино.

После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В штабе подчеркнули, что в течение этой ночи на донецком и приморском направлениях украинскими подразделениями радиотехнических войск были зафиксированы разведывательные полеты еще двух вражеских БПЛА.

«Данные факты являются очередным доказательством грубых нарушений российско-оккупационными войсками новогодне-рождественского перемирия и Минских договоренностей», – сказано в сообщении.

Напомним, 28 декабря 2017 года был обнаружен и уничтожен российский беспилотник типа «Орлан 10», который осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.