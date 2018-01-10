Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Таковы ключевые выводы технического отчета подкомиссии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF 24.

О принятии подкомиссией таких выводов в среду сообщила ее пресс-секретарь Марта Пальонек.

Международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

По утверждению эксперта, было несколько источников взрыва - в крыле, в слоте и в центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. Береза ​​не оказала влияния на первичное разрушение крыла.

«Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта», - говорится в заявлении на сайте польского Минобороны.

Напомним, ранее в Минобороны Польши сообщили, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы нашла улики, которые указывают на два взрыва на борту Ту-154М.

Польская комиссия по расследованию Смоленской катастрофы обнаружила следы взрыва на левом крыле самолета.

Лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.